Sperren und Co.: Baustelle auf der A2 auch in Villach spürbar

Die Asfinag beginnt kommende Woche mit der zweiten Phase der Erneuerung des Südautoabahn-Abschnittes zwischen dem Knoten Villach und der Anschlussstelle Faaker See. Im Zuge dessen kommt es von 17. März bis 30. November in folgenden Bereichen zu

Verkehrsbehinderungen:

auf der A2 Süd Autobahn zwischen dem Knoten Villach und der Anschlussstelle Faaker See (Richtung Wien und Arnoldstein)

auf der Ulricher Straße im Bereich der Autobahnbrücke (A2 Südautobahn)

auf der L 58 Grossatteler Straße (Kleinsattelstraße) im Bereich der Autobahnbrücke (A2 Südautobahn). Hier gilt zudem ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit einer Höhe von mehr als vier Metern.

Temporären Sperren ab kommenden Montag

Wegen Grabungsarbeiten zur Entflechtung des Mischwasserkanals entlang der Ludwig-Walter-Straße kann es von 18. März bis 31. Mai zu temporären Sperren der Straße kommen. Von den Arbeiten betroffen ist der Abschnitt vom Kreuzungsbereich mit der Hausergasse bis zum Kreuzungsbereich mit der B 83 Kärntner Straße (Ossiacher Zeile). Eine Umleitung wird eingerichtet.

Grabungsarbeiten und Co. in ganz Villach

Aufgrund von Kranhebearbeiten wird die Richtstraße am Montag, 18. März 2024, von 7 bis 17 Uhr, gesperrt. Die Umleitungsstrecke erfolgt über die B 83 Kärntner Straße – Ackerweg – St.Josef-Straße. Wegen Grabungsarbeiten in der Maria-Gailer-Straße 39 kann es am 18. und 19. März auch hier zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ebenso in der Treffner Straße (Nr. 48 bis 94) von 18. März bis 10. Mai wegen Grabungsarbeiten für den Glasfaserausbau.