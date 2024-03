Hochwasserschutz verhinderte 2023 Schäden in Millionenhöhe

Landesrat Daniel Fellner informierte am Dienstag in der Regierungssitzung über die erfolgreichen Hochwasserschutzmaßnahmen in Kärnten. Alleine im vergangenen Jahr konnten durch gesetzte Schutzmaßnahmen Schäden in Höhe von rund 25 Millionen Euro verhindert werden. „Schon anhand dieser Summe sehen wir, wie effektiv und wichtig die Präventionsarbeit im Hochwasserschutz ist. Alleine im letzten Jahr konnten durch die gesetzten baulichen Maßnahmen Schäden im zweistelligen Millionenbetrag verhindert werden. Auf die Zukunft gesehen, werden sich diese Summen vervielfachen“, ist Fellner überzeugt.

Schäden von über 25 Millionen Euro (!) verhindert

Über alle Maßen wichtig sei es – so Fellner – am Ball zu bleiben und „vorausschauend zu handeln“. Konstante Investitionen in diesem Bereich seien unerlässlich: „Wir wissen, dass der Trend hin zu einer Zunahme an Schadensereignissen und an Hochwassersituationen geht.“ Rückblickend betrachtet, startete das vergangene Jahr mit überdurchschnittlichen Niederschlägen, besonders im Juli und August. Dank bereits umgesetzter Schutz- und Präventionsmaßnahmen konnten hier größere Katastrophen vermieden werden. Die Ereignisanalyse zeigte, dass während des Tiefs Zacharias insgesamt zehn Rückhaltebecken eingestaut oder teil-eingestaut wurden. Auch das Tief Emir und Fred im November 2023 konnte weitgehend ohne größere Schäden bewältigt werden. Insgesamt wurden bei beiden Ereignissen Schäden in Höhe von über 25 Millionen Euro verhindert.

52 Millionen Euro werden heuer investiert

„Die Maßnahmen, welche wir in diesem Bereich umsetzen, schützen Menschenleben, das ist ihre Priorität Nummer eins“, so Fellner. „Aber, und das soll ebenfalls betont sein, sie schützen auch unser Hab und Gut, unsere Infrastruktur. Und so werden große finanzielle Schadenssummen abgewendet.“ Deshalb wird auch weiterhin laufend in den Hochwasserschutz investiert. Alleine im heurigen Jahr ist geplant, 25 Millionen Euro in den Hochwasserschutz zu investieren, sowie 26,6 Millionen Euro in den Schutz vor Wildbächen und Lawinen.