TSV Hartberg startet in die Meistergruppe gegen FC Red Bull Salzburg

Das erste von zehn Highlight-Spielen findet am Sonntag, dem 17. März 2024, um 17 Uhr in der Red Bull Arena Wals-Siezenheim statt, unter der Leitung des Wiener Schiedsrichters Harald Lechner. Der TSV hat sich nach einem beeindruckenden Grunddurchgang mit einem Vereins-Punkterekord zum zweiten Mal in der Klubgeschichte für die Meistergruppe der sechs besten Teams Österreichs qualifiziert.

Am Sonntag wird ein neuer Versuch gestartet

Voller Motivation und Selbstvertrauen macht sich das Team nun auf den Weg in die Mozartstadt, um den Bullen in dieser Saison erstmals Punkte abzunehmen. In den bisherigen Duellen hat der TSV eine starke Leistung gezeigt und war mehrmals knapp vor einem Erfolgserlebnis, das bisher jedoch ausblieb.

„Es ist wieder einmal an der Zeit, gegen Salzburg anzutreten“

Cheftrainer Markus Schopp: „Es ist wieder einmal an der Zeit, gegen Salzburg anzutreten, das vierte Mal in dieser Saison. Wir fahren mit einer klaren Idee nach Salzburg und wollen dort versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bringen. Wir wissen jedoch genau, mit welcher Qualität wir es zu tun bekommen. Aber genau das sind die Spiele, auf die wir uns freuen und die wir uns verdient haben. Dementsprechend werden wir auch auftreten.“

„Wir wissen genau, was uns erwartet“

Offensivspieler Maximilian Fillafer: „Wir freuen uns sehr auf das Spiel am Sonntag in Salzburg. Wir wissen genau, was uns erwartet. In den letzten Duellen haben wir oft gezeigt, dass wir sie richtig gut bespielen können. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesmal Punkte aus Salzburg mit nach Hause nehmen können.“