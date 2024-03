Kärntner Gemeinden am Weg in die digitale Welt

Im Zuge der Regierungssitzung berichtete Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) am Dienstag über den erfolgreichen Start der Digitalisierungsoffensive, an der sich aktuell die Kärntner Gemeinden Diex, Ferlach, Friesach, Globasnitz, Magdalensberg und St. Veit an der Glan beteiligen würden. „Viele haben bereits konkrete Leuchtturmprojekte umgesetzt oder aber solche definiert“, so Fellner. Eingeführt wurde unter anderem bereits ein zentrales Dokumentenmanagementsystem, wodurch sich Prozesse wesentlich einfacher, rascher und effizienter gestalten und darüber hinaus dezentral abwickeln lassen. Aber auch in anderen Bereichen gebe es Vorzeigeprojekte.

©LPD Kärnten / Gleiss Landesrat Daniel Fellner (SPÖ)

Vom digitalen Bürgerportal bis zum Friedhofskataster

Zu den Vorzeigeprojekten zähle der digitale Sitzungssaal in der Gemeinde Diex oder das digitale Zeiterfassungssystem in Ferlach. In der Gemeinde Ferlach soll künftig auch das Kassabuch digital geführt werden. In Globasnitz erfolgte die Digitalisierung alter Bauakte. St. Veit plant weiters einen digitalen Friedhofskataster und auch die Wasserversorgung soll dort demnächst den Prozess der Digitalisierung durchlaufen. In den kommenden drei Jahren soll die Digitalisierung die Effizienz und Transparenz in allen teilnehmenden Gemeinden steigern, so Fellner abschließend.