Polizei ermittelt nach Einbruch am helllichten Tag

Laut dem ersten Ermittlungsstand der zuständigen Beamten drangen die bislang unbekannten Täter zwischen 9 und 11 Uhr vormittags über eine unversperrte Kellertüre in das Einfamilienhaus in der Gemeinde Arriach ein. In der Folge wurden Schmuck, Bargeld und Münzen gestohlen. „Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro“, so die Polizei abschließend.