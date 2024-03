Nierenerkrankungen: Ehrenamtlicher Verein lÃ¤dt zum Erfahrungsaustausch

Auch Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) besuchte am gestrigen Weltnierentag den Infostand des gemeinnützigen Vereins „Niere Kärnten“ in der Klagenfurter Innenstadt. „Es ist wichtig, die Menschen für Nierenvorsorgeuntersuchungen sowie Nierengesundheit zu sensibilisieren. Der Verein ‚Nieren Kärnten‘ setzt genau da an und macht hinsichtlich dessen eine besonders wertvolle Arbeit“, so Scheider. Trotz teilweise bahnbrechender wissenschaftlicher Fortschritte in der Behandlung von Nierenerkrankungen, erschwere eine unzureichende Aufklärung innerhalb der Bevölkerung die Prävention.

Nierenerkrankungen häufige Todesursache

Aktuell stehen Nierenerkrankungen an achter Stelle der Todesursachen. Das diesjährige Motto des Weltnierentages lautet deshalb „Nierengesundheit für alle“ und spannt einen weiten Bogen von der Prävention von Nierenerkrankungen bis hin zur Notwendigkeit einer Nierentransplantation. Der Verein wirbt intensiv für die Bedeutung von Nierenvorsorge und Nierengesundheit und schafft Bewusstsein für vorbeugende Verhaltensweisen.

Nierencafé für Betroffene

Prädialyse- und Dialysepatienten, Transplantierte, Betroffene und Interessierte, organisieren sich in Kärnten ehrenamtlich und bieten persönlichen Kontakt und Erfahrungsaustausch mit anderen Menschen in der gleichen oder ähnlichen Situation. Diesen Samstag findet um 11 Uhr im Café Del Sol in Klagenfurt ein Nierencafé für Betroffene und deren Angehörige statt.