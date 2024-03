22-Jähriger lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Szenen, wie im Film, spielten sich am Donnerstag in Wiener Neustadt ab. Beamte wollten dort einen 22-Jährigen einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterziehen. Allerdings hatte dieser andere Pläne und fuhr ihnen davon. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Bei der Nachfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht beschleunigte der Mann seinen Wagen auf über 100 km/h, erklärt man seitens der Polizei. Schlussendlich landete er jedoch in einer Sackgasse.

Fußgänger mussten zur Seite springen

In der Folge fuhr der Lenker über eine Wiese auf einem Geh- und Radweg weiter! „Bei der Weiterfahrt in Richtung Norden mussten mehrere Fußgänger ausweichen. Zwei Personen konnten nur durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß verhindern“, schildern die Beamten. Anschließend parkte der Mann bei einem nahegelegenen Parkplatz und flüchtete zu Fuß. Den Fahrzeugschlüssel warf er in einen angrenzenden Bach.

Versteckte sich in einer WC-Anlage

Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet. Letztlich wurde der flüchtige Lenker in der Pottendorferstraße entdeckt, wo er sich in einer WC-Anlage versteckt hielt. Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass er nicht mal im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. „Überdies hat der 22-Jährige aufgrund mehrerer vorangegangener Delikte ausständige Verwaltungsstrafen zu bezahlen“, so die Polizisten. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Wiener Neustadt gebracht und wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.