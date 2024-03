Motorradfahrer bei Unfall auf Grazer Kreuzung schwer verletzt

Veröffentlicht am 15. März 2024, 21:26 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger

Eine 46-jährige Autofahrerin aus Graz beabsichtigte am Freitagmorgen von der Kreuzgasse nach links in die Bergmanngasse einzubiegen. Bei einem Blick nach rechts, sah sie, dass die Fahrzeuge in der Bergmanngasse vor der roten Ampel standen. „In der Annahme, dass die Bergmanngasse nach wie vor Rotlicht hatte, fuhr sie los und begann nach links einzubiegen“, heißt es seitens der Polizei.

Motorradfahrer schwer verletzt

Jedoch hatte die Ampel in der Zwischenzeit auf Grün geschaltet und ein 58-jähriger Motorradfahrer stieß in der Folge gegen die Längsseite des Wagens und kam zu Sturz. Dabei wurde er schwer verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.