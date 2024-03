Wechselhaftes Wetter in der Steiermark am Samstag

Gegen Mittag verbessert sich das Wetter, und die Wolken lockern allmählich auf. Die Sonneneinstrahlung kann jedoch örtliche Schauer auslösen, insbesondere im Süden, wo am späten Nachmittag vereinzelt sogar gewittrige Schauer auftreten können. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1500 Metern Höhe. In der Obersteiermark und in höheren Lagen weht am Samstag ein kräftiger Nordwestwind, während die Temperaturen zurückgehen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 4 und 9 Grad, mit Tageshöchstwerten von 9 bis 13 Grad von Norden nach Süden, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.