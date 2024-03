In Straßengraben geschleudert: Alkolenker kracht ungebremst in Traktor

Veröffentlicht am 16. März 2024, 06:22 / ©KK

Gegen 20.05 Uhr fuhr ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit einem Traktor samt beladenem Anhänger auf der Sulmtal Straße (B74) aus Richtung Heimschuh in Richtung Leibnitz. „Das Gespann war ordnungsgemäß beleuchtet“, wie die Polizei erklärt. Zur selben Zeit fuhr ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Auto in dieselbe Fahrtrichtung. Als sich die beiden trafen, fuhr er offenbar ungebremst auf das Traktor-Gespann auf und wurde in den Straßengraben geschleudert.

Schwerer Sachschaden an beiden Fahrzeugen

Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von der Rettung ins LKH Graz gebracht. Auch der Traktorfahrer erlitt leichte Verletzungen und musste ins LKH geliefert werden. Am Auto und am Traktoranhänger ist schwerer Sachschaden entstanden. Ein Alkotest hat beim 31-Jährigen eine mittelgradige Alkoholisierung ergeben – er war also betrunken.