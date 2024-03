Schrecklicher Unfall auf A8: 63-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Veröffentlicht am 16. März 2024, 06:44 / ©Stefan Körber-stock.adobe.com

Ein 50-jähriger Belarusse war gestern Vormittag mit seinem Sattelkraftfahrzeug gerade vom Parkplatz Schnittering auf die A8 in Richtung Graz wieder aufgefahren, als er plötzlich einen Aufprall von hinten spürte. Beim Blick in den Seitenspiegel sah er, dass ein weißer Klein-LKW auf seinen Sattelanhänger aufgefahren war. Der 63-jähirge Lenker des Klein-LKW wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei berichtet.