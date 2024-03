29-Jähriger kippt mit Bagger um – direkt auf anderen Mann

Veröffentlicht am 16. März 2024, 06:52 / ©Österreichisches Rote Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberger

Ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land hat gestern Nachmittag, gegen 15.25 Uhr, bei einem Bauernhof in Steinerkirchen an der Traun (Oberösterreich) mit einem Bagger gearbeitet. Er wollte diesen gerade über eine Böschung zu manövrieren, als er umkippte und auf einen 33-jährigen aus dem Bezirk Gmunden fiel. Der 29-Jährige konnte den Eingeklemmten befreien und verständigte die Rettung. Der 33-Jährige wurde in weiterer Folge mit schweren Verletzungen ins Klinikum nach Wels gebracht.