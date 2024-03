Nach 1.100 Euro-Boni: So sollen Kärntner in Zukunft entlastet werden

Aufgrund der massiven Inflation und Teuerung, die Österreich und Kärnten seit mehr als einem Jahr im Griff haben, hat das Land Kärnten in den Jahren 2022 und 2023 in Form mehrere „Kärnten Boni“ durchgegriffen und mittels Einmalzahlungen die Teuerung etwas abfedern versucht. 1.100 Euro waren es insgesamt, die es in Form der drei Boni für viele Kärntner Haushalte gegeben hat.

Deshalb hat es Einmalzahlungen gegeben

„Aufgrund von Vorgaben des Bundes und im Sinne einer möglichst raschen Abwicklung wurde entschieden, dies in Form mehrerer Einmalzahlungen zu tun“, heißt es von Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig gegenüber 5 Minuten. Ziel sei es jedoch immer gewesen, „ein nachhaltiges neues System einer finanziellen Unterstützung aufzubauen“.

So sollen niedrige Einkommen zielgerichtet entlastet werden

Mit einer Neuauflage des Kärnten Bonus in Form einer Einmalzahlung ist also nicht zu rechnen. Dafür befindet sich aktuell gerade etwas anderes in Ausarbeitung: eine neue Wohnbeihilfe, wie Schaunig bestätigt. Obwohl man in Kärnten mit die niedrigsten Mieten im Österreich-Vergleich aufweise, würden für viele Menschen die Wohnkosten zur Belastung. „Mit der neuen Kärntner Wohnbeihilfe möchten wir Kärntner mit niedrigen Einkommen zielgerichtet und nachhaltig entlasten“, erklärt Schaunig weiter. Sie selbst sei optimistisch, dass man noch heuer einen Entwurf vorlegen könne.