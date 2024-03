Martin Mutz bleibt Kärntner Fußball-Präsident

Am Bild von links: Landessportdirektor Arno Arthofer, Martin Mutz und Landeshauptmann Peter Kaiser.

Veröffentlicht am 16. März 2024, 08:33 / ©LPD Kärnten Archiv / Wajand

Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser gratuliert Martin Mutz zum Wahlsieg. „Fußball ist in Kärnten ein Volkssport, der kaum jemanden kalt lässt. Gemeinsam mit dem KFV sehe ich es als unsere Aufgabe, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die 173 Vereine, 29.000 Spieler, 4.700 Trainer und 2.000 Funktionäre zu gewährleisten. Ich bin überzeugt, dass wir mit Martin Mutz den Kärntner Fußball und das ihm zugrundeliegende Netzwerk an ehrenamtlichen Funktionären auf ein neues Niveau heben werden“, so Kaiser.

Agenden von Klaus Mitterdorfer übernommen

Auch beim Herausforderer von Mutz, Manfred Mertel, bedankt sich der Landeshauptmann. „Seine Expertise, sein Engagement und seine Ideen sollten auch vom neuen KFV-Präsidenten im Interesse des Kärntner Fußballs als ernsthaft zu diskutierende Bereicherung gesehen werden.“ Mutz war der amtierende Präsident des KFV. Vor etwas mehr als einem halben Jahr hat er die Agenden von Klaus Mitterdorfer übernommen, der im Juli vergangenen Jahres zum ÖFB-Präsidenten gewählt worden ist.

