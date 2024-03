Dichte Rauchsäulen in Wien: Hochhaus musste evakuiert werden

In der Nacht auf heute, Samstag 16. März 2024, heulten in Wien-Simmering die Sirenen. Am Muhrhoferweg fing es in einem Hochhaus plötzlich an zu brennen. Dichter Rauch verteilte sich in unzähligen Wohnungen. Medienberichten zufolge war der Auslöser ein Feuer im Keller.

19 Personen gerettet

Sofort machte sich die Berufsfeuerwehr Wien auf den Weg, um das Feuer zu bekämpfen. Am Einsatzort angekommen, wurde rasch eine Löschleitung gelegt, unter Atemschutz die Flammen zu bändigen. „Währenddessen wurde das Stiegenhaus und die angrenzenden Wohnungen auf anwesende Personen kontrolliert“, teilten die Florianis mit. Zahlreiche Bewohner mussten aus dem verrauchten Sitegenhaus ins Freie gebracht werden. Dort angekommen, wurden sie von der Berufsrettung Wien versorgt. Sie standen mit einer Sondereinsatzgruppe im Einsatz und kümmerten sich um 19 Bewohner. Glücklicherweise musste niemand ins Spital eingeliefert werden.

Rund drei Stunden im Einsatz

Nachdem es „Brand aus“ hieß, wurden, um auf Nummer sicher zu gehen, Nachlöscharbeiten mithilfe von Wärmebildkameras getätigt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird noch ermittelt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Feuerwehr stand rund drei Stunden im Einsatz. Gegen 4 Uhr konnten sie wieder ins Rüsthaus zurückkehren.

Ermittlungen gegen Brandstiftung

Seit dem Brand ermittelt das Landeskriminalamt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Kriminalisten gehen davon aus, dass Unbekannte mehrere Abteile aufbrachen und anschließend ein Feuer legten. Die Feuerwehr hatte in der gleichen Wohnhausanlage bereits am Freitag vergangene Woche einen Einsatz wegen eines Kellerbrandes. Hinweise zu Verdächtigen soll es allerdings noch nicht geben. Fix ist nur: In der Vergangenheit soll es bereits zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2024 um 11:35 Uhr aktualisiert