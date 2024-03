Tragisches Busunglück: Junge Frau tot – Fahrer jetzt vor Gericht

Veröffentlicht am 16. März 2024, 10:47 / ©FF Althofen

Ein tragisches Busunglück hat sich in der Nacht auf den 19. September 2023 in Micheldorf ereignet. Gegen 4.45 Uhr ist der Bus von der Fahrbahn abgekommen und in weiterer Folge umgekippt. Eine 19-jährige Oberösterreicherin starb, über 40 weitere Personen waren zum Teil schwer verletzt – wir haben berichtet.

Kameraaufnahmen zeigten die „Wahrheit“

Nach dem Unfall hat der Lenker der Polizei gesagt, er habe nach einer Wasserflasche gegriffen, danach sei es zum Unfall gekommen. Doch Kameraaufnahmen sollen ihn Lügen gestraft haben. Auf diesen soll zu sehen gewesen sein, dass er nicht nach seiner Flasche gegriffen habe – mehr dazu hier.

Busfahrer soll stark übermüdet gewesen sein

Nun, sechs Monate nach dem folgenschweren Unfall, muss sich der Lenker vor Gericht verantworten. Das Landesgericht Klagenfurt berichtet in einer Aussendung von „stundenlangem Überfahren der Sperr- bzw. Leitlinie trotz Gegenverkehrs und mehrfachen Mikroschlafereignissen“. Er soll stark übermüdet gewesen sein, schwerste Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen seien demnach die Folge gewesen, heißt es weiter.

So lautet die Anklage

Der Busfahrer wird nun wegen grob fahrlässiger Tötung sowie der Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung angeklagt. Der Prozess findet am kommenden Freitag, den 22. März, zwischen 9 und 13 Uhr statt. Den Vorsitz hat Richterin Michaela Sanin. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.