Nach Blitz und Donner: Kommt Winter jetzt mit neuer Ladung Schnee?

Wird es am Dienstag noch einmal in manche Täler herunterschneien?

Das Wetter war gestern in Österreich definitiv zweigeteilt. Während es in Teilen des Landes Regenschauer, dichtere Wolken und während der Nachmittagsstunden sogar Blitz und Donner gegeben hat, hatte es in Kärnten beispielsweise bis zu 20 Grad.

Störungsreste und Warmfront bringen weiter instabiles Wetter

Auch in den nächsten Tagen wird es wohl nicht stabil und sonnig werden, erklären nun die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Schuld daran seien Störungsreste einer abziehenden Kaltfront und eine von Westen kommende Warmfront in Form eines Höhentiefs, dass sich hartnäckig im Nordosten Österreichs hält.

Gibt es einen „späten Winter“?

Aber die Wetterexperten gehen sogar noch einen Schritt weiter und sprechen davon, dass es kommende Woche „noch einmal spannend“ werden könnte. Auf Facebook kündigen sie einen möglichen „späten Winter in Österreich“ an. Auf ihrer Website werden sie dabei schon etwas genauer. Während die Schneefallgrenze am Montag noch über 1.400 Metern liegt, sinkt sie am Dienstag aufgrund niedrigerer Temperaturen stark.

Wird es noch einmal bis in die Täler herunterschneien?

Da könnte es dann – nach aktuellem Stand der Dinge – auf bis zu 800 Meter herunterschneien. Doch lange wird dieser Wintereinbruch wohl nicht anhalten. Spätestens am Mittwoch soll sich dann nämlich auch schon wieder sonniges und warmes Wetter mit Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad durchsetzen.