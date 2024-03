Parte inklusive: Kärntner Gastronom trauert um seinen Gasthof

Es hätte die Rückkehr der Wirtshauskultur in Emmersdorf bei Klagenfurt sein sollen, doch nach weniger als einem Jahr muss David Weinberger den „Landgasthof Stossier“ schon wieder schließen. „Wir schaffen das nicht mehr. Meine Frau und ich machen das alleine, wir bekommen einfach kein Personal“, war Weinberger im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten vor kurzem verzweifelt – wir haben berichtet.

„Am Ende des Monats bleibt kaum noch was übrig“

Seiner Meinung nach sei es nicht machbar, Personal zu finden. Zudem seien auch die gestiegenen Kosten ein Problem. „Die Leute gehen mittlerweile nur noch am Wochenende wirklich essen. Unter der Woche ist es sehr rar“, so Weinberger. Rechnet man die Kosten gegen, bleibe am Ende des Monats kaum noch was übrig.

„Wieder stirbt ein Gasthaus hier“

Der Abschied steht übrigens in Kürze bevor, das zeigt nun auch ein eigens angefertigter Partezettel auf der Facebook-Seite des Landgasthofes. „In tiefer Trauer geben wir bekannt, eine Flamme ist erloschen, wieder stirbt ein Gasthaus hier. Dunkel wird es nun in Emmersdorf“, so die dramatischen Worte.

Wird ein neuer Pächter gefunden?

Gleichzeitig wird aber auch zur Abschiedsfeier eingeladen. Diese wird am kommenden Freitag, den 22. März ab 19 Uhr stattfinden. Danach geht das Licht im Landgasthof Stossier für längere Zeit wieder aus. Ob in naher Zukunft ein Pächter für den kultigen Gasthof gefunden wird, steht derzeit noch in den Sternen geschrieben.