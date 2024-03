Klein-LKW übersehen: Unfall in Feldkirchen fordert eine Verletzte

Am Vormittag

Heute Vormittage, gegen 9.30 Uhr, war eine 39-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt mit ihrem Auto in Oberglan (Gemeinde Feldkirchen) auf der Gemeindestraße von Naßweg kommend in Richtung Feldkirchen unterwegs. Als sie in die Kreuzung mit der B95 einfahren wollte, übersah sie einen Klein-LKW von einem 66-jährigen Klagenfurter.

Auch Feuerwehr im Einsatz

Die beiden Fahrzeuge krachten zusammen, die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von der Rettung ins Klinikum nach Klagenfurt gebracht, wie die Polizei berichtet. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Radweg musst ausgetretene Flüssigkeiten binden und die Fahrzeuge sichern. An den Fahrzeugen ist erheblicher Sachschaden entstanden, beide mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde vorübergehend wechselseitig angehalten.