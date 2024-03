Große Trauer: Rundfunkpionier Teddy Podgorski verstorben

Wie der „Standard“ vor wenigen Stunden bekannt gibt, schloss der Erfinder von „Zeit im Bild“ und der „Seitenblicke“ im Alter von 88 Jahren für immer seine Augen.

Beeindruckende Karriere

Podgorski war jahrzehntelang aus dem österreichischen Fernsehen nicht wegzudenken. Bekannt war der gebürtige Wiener unter anderem als Moderator, Journalist, Sendungsmacher und auch als Schauspieler. Auch die TV-Formate „Universum“ oder „Bundesland heute“ hat Österreich Teddy Podgorski zu verdanken. Nicht nur im Journalismus, sondern auch in der Schauspielerei war er bekannt. Er wirkte er zum Beispiel in der „Bockerer“-Reihe an der Seite von Karl Merkatz mit.

Außergewöhnliches Engagement und „Bambi“-Gewinner

Für seine außergewöhnlichen Leistungen und Bemühungen wurde er mehrfach ausgezeichnet. 1968 erhielt er den „großen Filmpreis von Oberhausen“, 1970 die „Goldene Kamera“ für „Panorama“ und als Romy-Preisträger durfte er sich ebenfalls bezeichnen. Auch der „Bambi“ 1976, der „Goldene Ring von Lausanne“ 1978 und der „Sport-Oscar“ 1980 blieben ihm nicht verwehrt. Zu seinen wichtigsten Auszeichnungen gehören das „große Ehrenzeichen des Landes Steiermark“, das „große Ehrenzeichen um Verdienste um die Republik Österreich“ und „Journalist des Jahres – Preis für das Lebenswerk“ 2017.

Wer war „Teddy“ Podgorski?

Thaddäus „Teddy“ Podgorski wurde am 19. Juli 1935 in Wien geboren. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er in Simmering, ehe er in der Steiermark das Stiftgymnasium Admont besuchte und dort maturierte. Danach studierte Podgorski sechs Semester Kunstgeschichte und Germanistik. Nebenbei verdiente er sein Geld als Statist in der Staatsoper oder bei kleineren Rollen, unter anderem in Kellertheatern, im Theater der Jugend und auch im Volkstheater. Als Nachrichtensprecher und Reporter begann er 1993, mit 18 Jahren, beim Radiosender „Rot-Weiß-Rot“. 1955 wechselte er zum Aktuellen Dienst des neugegründeten ORF-Fernsehens, wo er bald Erfinder, Leiter und Redakteur der „Zeit im Bild“ wurde. Bis 1963 war er für den Aktuellen Dienst verantwortlich.

Prägende Entscheidungen für Österreichs Fernsehen

1986 wurde Thaddäus Podgorski für vier Jahre zum Generalintendanten des ORF bestellt. In seiner Amtszeit war er für zahlreiche Entscheidungen verantwortlich, welche heute noch Eckpfeiler des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind. Sein wohl größtes Projekt war die TV-Regionalisierung, die mit Sendungen wie „Bundesland heute“ vorangetrieben wurde.

