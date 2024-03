Am Karsamstag, dem 30. März 2024, ist es wieder so weit: Die Oberdörfer Zech lädt wieder zu ihrem legendären Osterfeuer auf die Pontlwiese in Pogöriach. Die Vorbereitungen sind bereits voll im Gange. Los geht es um 18 Uhr. „Für Speis und Trank ist natürlich gesorgt. Wir freuen uns auf euer Kommen“, so die Zech-Gemeinschaft.