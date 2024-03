Erstmals im Ausland: Kärntner Band ist „im Einsatz für den Frieden“

Veröffentlicht am 16. März 2024, 14:03 / ©The Strongbow

Vielen Kärntnern ist die Band „The Strongbow“ rund um Frontmann Leo Moertl, Gitarrist und Bandleader Stoff Egger, Keyboarder Christian Carmann, Bassist Alfred Haberl und Drummer Chris Egger aus Treffling (Gemeinde Seeboden) ein Begriff. Nun wird die Band auch erstmals im Ausland auftreten.

Ganz spezielle „Mission“

Und dabei geht es gleich auf eine ganz spezielle „Mission“. Im Zuge des Programms „Künstler im Einsatz für den Frieden“ wird man nämlich in der Auslandseinsatzbasis im Kosovo den österreichischen Soldaten das „Best of Rock“-Programm näher bringen.

„Koste es, was es wolle“

„Vor drei Monaten ist man da auf uns zugekommen. Angeblich gibt es ein paar Kärntner derzeit vor Ort und die haben uns vorgeschlagen“, erzählt Moertl im Gespräch mit 5 Minuten. Die erste Reaktion der Band sei direkt gewesen: „Koste es, was es wolle, das müssen wir machen.“ Eine Herausforderung sei vor allem die Logistik gewesen, das Equipment würde man nun allerdings größtenteils vor Ort bekommen, womit man ein Problem weniger habe. „Sowohl das Equipment als auch der Linienflug wurden vom Bundesheer organisiert“, so Moertl weiter.

„Riesenehre, dass wir gefragt worden sind“

Für die Band selbst sei es „eine Riesenehre, dass wir gefragt worden sind“. Es sei eine „coole Sache, dass wir die Soldaten unterhalten und unterstützen können“. „Zumindest für zwei Stunden können wir sie aus ihrem tristen Alltag rausreißen und ihnen ein Erlebnis bieten“, erklärt Moertl. Bei diesem Auftritt sind die Kärntner übrigens alleine. Das Programm selbst basiert aber auf einem rollierenden Prinzip. „Es werden immer wieder Bands und dergleichen runtergeschickt, um die Truppe zu unterhalten“, weiß Moertl abschließend.

Am 23. März ist es so weit

Übrigens: In einer Woche ist es dabei schon so weit, am 23. März wird „The Strongbow“ vor Ort performen. Auf der Facebook- und Instagram-Seite der Band könnt ihr das „Abenteuer“, wie es die Kärntner Rocker bezeichnen, mitverfolgen und quasi hautnah mit dabei sein.