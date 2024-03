Zahnfee besuchte bereits eine halbe Million Kärntner Kindergartenkinder

Im Laufe der Jahre sind knapp eine halbe Million Kindergarten-Kinder in den Genuss und Spaß der Zahngesundheitsvorsorge gekommen. „Vor 20 Jahren haben wir in zwei Bezirken begonnen: 69 Einrichtungen mit 2.500 Kindern wurden von zwei Expertinnen des Vereines Proges besucht. Heute erreichen wir mit unserem Projekt alle Kinderbetreuungseinrichtungen quer durch Kärnten – wir sprechen von immerhin 14.200 Kindern, die zweimal im Jahr einen Besuch von einer Proges-Zahnfee bzw. von ausgebildeten Zahngesundheitserziehern erhalten“, informierte Landesrätin Beate Prettner (SPÖ).

©Büro Beate Prettner Landesrätin Beate Prettner (SPÖ)

Finanzierung für 2024 beschlossen

Parallel dazu wird die Zahngesundheitsvorsorge auch in Volksschulen umgesetzt. Prettner: „Hier sind es Expertinnen und Experten des bfi-Kärnten, die in den Volksschulklassen kindgerecht die richtige Zahn- und Mundhygiene vermitteln.“ Das Projekt sei mittlerweile auch in den Volksschulen flächendeckend ausgerollt: „Das heißt, es kommen noch einmal rund 18.900 Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren dazu. Damit erreichen wir pro Jahr 33.100 Kinder mit unserer Aktion.“ Finanziert wird die Zahngesundheitsvorsorge zu je 50 Prozent vom Land Kärnten und den Sozialversicherungen. In der Regierungssitzung am vergangenen Dienstag wurde die Finanzierung für 2024 beschlossen: Die Gesamtkosten belaufen sich auf 877.000 Euro, auf das Land entfallen somit rund 438.000 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2024 um 14:07 Uhr aktualisiert