Neues Förderprogramm soll junge Leistungssportler unterstützen

Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) und Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hießen die Young Athletes im Sportpark Klagenfurt willkommen. „Dieses bundesweit ausgerollte Förderprojekt stellt eine tolle Ergänzung zu den etablierten und äußerst erfolgreichen Sportfördermodellen in Kärnten dar“, erklärte Kaiser. Sportunion-Kärnten-Präsident Ulrich Zafoschnig rückte wiederum die Rolle der Eltern in den Vordergrund.

©LPD Kärnten/Kuess

Projekt soll Drop-Out-Rate reduzieren

Sportunion-Kärnten-Geschäftsführer Christian Cijan gab den jungen Sportlern einen detaillierten Einblick ins Projekt. Im Zuge dessen werden die teilnehmenden Athleten ein Jahr lang in den Bereichen Sportpsychologie, Sporternährung und Sportphysiologie begleitet. Durch das standardisierte Programm soll die Drop-Out-Rate in dieser Altersgruppe reduziert werden und die Teilnehmenden für die Übernahme einer Funktion in einem Verein motiviert werden. Teilnahmeberechtigt sind Sportler zwischen 12 und 15 Jahren, die einem Sportunion-Verein angehören und noch nicht in einem Leistungssportschul-Modell betreut werden.