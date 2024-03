Villachs Wasserretter leisteten 2023 über 13.000 ehrenamtliche Stunden

Veröffentlicht am 16. März 2024, 15:22 / ©ÖWR Einsatzstelle Villach

2023 zählte die Wasserrettungs-Einsatzstelle in Villach insgesamt 166 Förderer, 68 Kinder und 86 aktive Mitglieder. Sie erbrachten im abgelaufenen Jahr insgesamt 13.059 Stunden für die Sicherheit der Bevölkerung. Zudem absolvierten die Kameraden übers Jahr verteilt zahlreiche Übungen, darunter auch die jährliche Großübung mit anderen Blaulichtorganisationen. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung am Donnerstag gaben die jeweiligen Referenten spannende Einblicke und berichteten von Aus- und Weiterbildungen, Übungen, Veranstaltungen und Einsätzen der aktiven Wasserretter.

Mitglieder-Ehrungen

Im Anschluss an die Grußworte von Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ), Stadtpolizeikommandant Erich Londer und dem Präsidenten der österreichischen Wasserrettung, Reinhard Rohr, wurden auch noch einige Mitglieder für ihre langjährige Treue und ihren besonderen Einsatz rund um die Wasserrettung ausgezeichnet. Die Verköstigung des Abends übernahm in gewohnter Manier das Gasthaus Hopf in Villach-St. Magdalen.