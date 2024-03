400.000 Euro fließen in Kärntner Lehrlingsoffensive

Das Projekt konnte sich in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich entwickeln und trägt nachhaltig Früchte, wie Gemeindereferent Daniel Fellner (SPÖ) betont. So konnten bisher 66 Lehrstellen besetzt werden. Um die Lehrlingsoffensive zu fördern, wurde in der Vergangenheit seitens des Landes immer wieder eine finanzielle Unterstützung gewährt. Damit die Gemeinden zukunftsfähig bleiben, wurde auch für 2024 eine finanzielle Unterstützung in Höhe von weiteren 400.000 Euro zugesagt.

©LPD Kärnten/Wajand Landesrat Daniel Fellner (SPÖ)

Pionierprojekt für die Zukunft

Mit vielfältigen Maßnahmen – wie einem ausgeklügelten Employer Branding – gelangen Informationen mittlerweile gezielt zu den potenziellen Lehrlingen. Unter anderem über die Homepage gemeindeplus.at, Social Media oder im persönlichen Gespräch auf Messen. In Zukunft wolle man auch die Präsenz an Schulen zusätzlich stärken. Durch die Begleitung und Koordination des Gemeinde-Servicezentrums wurde auch das Bewerbungsverfahren für die Lehrlinge vereinfacht. Die Gemeinden wiederum erhalten Unterstützung von Gemeindereferent und Gemeinde-Servicezentrum, wodurch ihnen die Lehrausbildung erleichtert wird. Außerdem wurde die Lehrausbildung so vereinheitlicht.

Verschiedenste Ausbildungsmodelle

Geboten werden verschiedenste Ausbildungsmodelle – wie Lehre, Lehre mit oder nach Matura, verlängerte Lehrausbildung oder Teilqualifizierung. Weiters gibt es seit 2021 ein Lehrlings-College, wo Lehrlinge gezielt lehrberufsüberschreitende Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben – beispielsweise einschlägige IT-Kenntnisse. Ziel sei es, betont der Gemeindereferent, das Interesse an einer sicheren beruflichen Zukunft in der Region zu wecken. Fellner: „Damit leisten wir auch einen Beitrag zur Förderung des Nachwuchses und zur Bekämpfung des Fachkräftemangels.“