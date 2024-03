Umfrage läuft: Bürger sollen sich an Klagenfurts Zukunft beteiligen

„Ein wesentlicher Teil des Stadtentwicklungskonzeptes sieht vor, die Bevölkerung aktiv mit in die Planung einzubeziehen“, erklärt Stadtplanungsreferentin Constance Mochar (SPÖ). Bereits 2023 startete die Stadt Klagenfurt damit. Es folgten Expertenrunden, aus denen schließlich neun Handlungsfelder entstanden: Zukunftsstandort, Gewerbe und Industrie, Koralmbahn, Lebendige Innenstadt, Zukunft des Quartiers, neue Mobilität, smarte Energielösungen, Klagenfurt klimafit sowie Grün- und Freizeiträume. Nun ist die Bevölkerung an der Reihe!

Umfrage läuft bis Mai

Mit Hinblick auf die genannten Handlungsfelder sind interessierte Bürger herzlich eingeladen, an einer Umfrage teilzunehmen. Diese kann online erfolgen oder über die entsprechende Beilage in der StadtZeitung Klagenfurt – die neue Ausgabe wird in den nächsten Tagen in allen Klagenfurter Haushalten zugestellt. Der ausgefüllte Fragebogen kann in der Folge im Bürgerservicebüro im Rathaus oder in der Paulitschgasse während den Öffnungszeiten bis zum 31. Mai 2024 abgegeben werden. Bis zum Herbst werden die Ideen aus der Umfrage sortiert und gesammelt.

Erster Entwurf des Konzepts steht bis Jahresende

Zeitgleich finden Planungstische mit diversen Stakeholdern statt. Hier werden verschiedenste Interessenvertretungen eingeladen, ihre Ziele und Ideen für Klagenfurt mitzuteilen. Im Herbst folgen die Planungstische mit der Bevölkerung. Eingeladen werden jene Teilnehmenden, welche bei der Umfrage mitgemacht haben. Bei den Terminen werden die Ergebnisse der Umfrage dann im Detail diskutiert. „Ende des Jahres wird es dann einen Entwurf zum Stadtentwicklungskonzept geben, eine Art Planwerk, welches auf Basis des Kärntner Raumordnungsgesetztes erstellt wird. Es folgt ein Verordnungsentwurf, im Jahr 2025 dann ein öffentlicher Kundmachungsprozess, bei dem die Bevölkerung erneut Ideen und Vorschläge einbringen kann, ehe es im Herbst 2025 zur Genehmigung durch die Landesregierung kommt“, führt Robert Piechl den weiteren Fahrplan aus.