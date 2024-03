Musiker peppen Werke eines bekannten Komponisten auf

Konzert in Villach

Veröffentlicht am 16. März 2024, 18:11 / ©5 Minuten

In dieser Formation wachsen ein Barock-Ensemble und eine Jazz-Combo zusammen! Am Abend des 25. März spielt die „Bach.Lab.Group“ im Congress Center Villach groß auf. 2014 für das Musikfest Stuttgart ins Leben gerufen, besteht ihre Mission nun darin, Johann Sebastian Bach durch die Interaktion zwischen Barock- und Jazzmusikern weiterzudenken und ihn im Kontext der Gegenwart zu setzen. Dadurch entsteht ein Konzertprogramm aus Originalwerken Bachs, Eigenkompositionen und spannenden Impro-Konstellationen, die nicht nur Bach-Kenner begeistern werden. Schnell, virtuos und mit viel Spaß! Tickets sind in allen oeticket-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.com erhältlich.