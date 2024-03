Das Parkhotel Graz tischt im Jubiläumsjahr zahlreiche Highlights auf

Es war vor 90 Jahren: Am 17. März 1934 wurde nach einer umfänglichen Renovierung aus dem „Hotel zur Goldenen Birn“ das „Parkhotel Graz“. Eröffnet wurde es von den neuen Besitzern Maria und August Florian, einem Grazer Bäckermeisterpaar, das das Hotel 1933 gekauft hatte. Der Rest ist Geschichte: Heute zählt das nun bereits von der 4. Generation der Familie Florian geführte 4-Sterne-Superior „Traditional Luxury Parkhotel“ zu den österreichischen Hotellegenden und beherbergt mit dem Royal-Dining-Restaurant „Zur Goldenen Birn“, ausgezeichnet mit 4 Gault&Millau Hauben, das inzwischen beste Restaurant der Stadt. Für das Gastgeberpaar Philipp und Liliya Florian Grund genug, um 90 Jahre Parkhotel gebührend zu feiern ebenso wie die erstmalige Erwähnung des einstigen Gasthauses „Zur Goldenen Birn“ vor genau 450 Jahren.

©Parkhotel ©Parkhotel ©Parkhotel

Ein köstliches Jubiläumsprogramm erwartet euch

Serviert wird ein Jubiläumsprogramm voller Höhepunkte und Stars aus der heimischen Spitzengastronomie: Am 12. Mai fordern die Gault&Millau Sommeliers des Jahres 2023 André Drechsel und Nico Hammer aus dem TIAN in Wien (4 Hauben, 1 Michelin Stern) das Team der „Goldenen Birn“ anlässlich eines Best-Of-Dinners zum Sommelier-Battle heraus. Am 9. Juni steigt im Rosengarten das große 5-Hauben-Sommerfest mit Highlights aus den Küchen des Restaurants Florian mit Küchenchef Kurt Mörth (1 Haube) und der „Goldenen Birn“ mit Küchenchef Alexander Posch (4 Hauben) sowie zahlreichen Top-Winzern. Am 12. August ist mit dem Deutschen Kay Baumgardt einer der besten Patissiers der Welt zu Gast, gemeinsam mit Jan Eggers, Gault&Millau Patissier des Jahres 2024 aus der „Goldenen Birn“, wird ein reines Dessertmenü kreiert. Dazu hat sich mit dem Salzburger Andreas Senn auch ein 2-Michelin-Sterne Koch als Gastkoch angesagt. Neue Power gibt es auch an der Bar Flora: Mit der aus Frankfurt stammenden Kate Schröder hat die auf heimische Spirituosen fokussierte Bar eine neue Barchefin, die für ausgefallene und gleichzeitig ausgewogene Drinks steht. Ab Mai serviert wird im Parkhotel übrigens auch die neue „Traditional Luxury Jubiläumspraline“ aus Original Beans Schokolade 72% gefüllt mit Zwetschke und Wildkräutern. Nähere Details zu allen Veranstaltungen findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2024 um 19:08 Uhr aktualisiert