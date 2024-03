Schüler laden zu buntem Osterbasar in Klagenfurt

Veröffentlicht am 16. März 2024, 19:35 / ©MS St. Peter

Im Werkunterricht haben die Schüler der Mittelschule St. Peter bunte Osterdekoration gebastelt. Diese soll am kommenden Mittwoch, dem 20. März 2024, bei einem Osterbasar beim Interspar in der Durchlaßstraße verkauft werden. Wer noch Kreatives fürs Osternest sucht, sollte dort also unbedingt vorbeischauen.