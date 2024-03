Leichtes Erdbeben in Niederösterreich gemessen

Veröffentlicht am 16. März 2024, 19:43 / ©Screenshot GeoSphere

Gegen 11.25 Uhr wurde am heutigen Samstag ein Erdbeben in der Nähe von Gloggnitz in Niederösterreich gemessen. Der Österreichische Erdbebendienst von GeoSphere Austria meldet eine Stärke von 1,9. Bei einer Magnitude von weniger als 2,0 ist es jedoch unwahrscheinlich, dass das Beben deutlich verspürt wurde oder Schäden entstanden sind. Erdbeben dieser Stärke seien „kaum bemerkbar“ und werden „nur sehr vereinzelnd von ruhenden Personen wahrgenommen“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2024 um 19:47 Uhr aktualisiert