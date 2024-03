Gastro-Paar organisiert „Schmankerlmarkt“ für heimische Produzenten

Treffen am Ossiacher See

„In der jetzigen Zeit ist es wichtiger denn je, dass Gastronomen wie wir es sind, mit heimischen Bauern, Landwirten und Produzenten zusammenarbeiten“, erklärt Julian Kramer, Inhaber des Landgasthofes „Gegendtalerhof“ in Treffen am Ossiacher See. Aus diesem Grund will er heuer gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Isabell Egger einen „Schmankerlmarkt“ organisieren. Dieser soll regionalen Erzeugern die Möglichkeit bieten, ihre Produkte anzubieten.

Markt findet am Sonntag statt

„Wir möchten in unserem eigenen kleinen Rahmen einen Beitrag für unsere heimischen Landwirte leisten“, erklärt Kramer weiter. Besucher sollen die Möglichkeit bekommen, nicht nur die Produkte, sondern auch die Menschen und die Philosophie dahinter kennenzulernen. Der erste Markttermin ist am morgigen Sonntag, dem 17. März 2024, zwischen 15 und 19 Uhr. Weitere sollen folgen!