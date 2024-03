KAC steht im Halbfinale dem HC Pustertal gegenüber

Nach dem Abschluss der Viertelfinalserien in der win2day ICE Hockey League am Samstagabend steht fest, dass der EC-KAC im Halbfinale auf den HC Pustertal treffen wird. Die Wölfe setzten sich in den Pre-Playoffs gegen den HK Olimpija Ljubljana und in der ersten Playoff-Runde gegen Fehérvár AV19 durch.

Serie startet am Dienstag

Als Grunddurchgangssieger genießt der EC-KAC auch in der Vorschlussrunde Heimrecht. Die Halbfinalserie startet daher am Dienstag, dem 19. März 2024, in der Heidi Horten-Arena in Klagenfurt. Spielbeginn wird um 19.30 Uhr sein. In der zweiten Halbfinalserie kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Finalduells: es stehen sich dort der EC Salzburg und der HCB Südtirol gegenüber.