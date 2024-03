FH JOANNEUM: Offene Labore luden zum Entdecken ein

Den Auftakt machte das Open House an der FH JOANNEUM in Kapfenberg und Bad Gleichenberg am 15. März 2024. Tags darauf folgte das Open House in Graz. Für das Open House bereiten die Departments Angewandte Informatik, Bauen, Energie & Gesellschaft, Engineering, Gesundheitsstudien, Management sowie Medien & Design ein umfangreiches Programm vor.

Offene Labore luden zum Entdecken ein

In diesem Jahr wurden wieder Probevorlesungen und Workshops geboten. Auch die Forschungseinrichtungen der FH JOANNEUM standen offen und veranstalteten Führungen durch Laborräumlichkeiten wie etwa dem Food Processing Lab, wo unter anderem an der Verwendung von Insekten als Proteinquelle der Zukunft geforscht wird. Für Formel 1-Feeling sorgte das Studierendenteam von Joanneum Racing Graz, das die Wege rund um das Prüffeld des Instituts Fahrzeugtechnik / Automotive Engineering zur Live-Rennstrecke umfunktionierte. In Kapfenberg durften die Besucher:innen im Smart Production Lab des Instituts Industrial Management Einblicke in das Thema Industrie 5.0 gewinnen. Und in Bad Gleichenberg stand das Sportwissenschaftliche Labor des Instituts Gesundheits- und Tourismusmanagement offen.

©FH JOANNEUM/Terler ©FH JOANNEUM/Wasserfaller

Neue Studienangebote

Auch Themen wie Wohnen, Stipendien, Verbinden von Studium und Beruf und Auslandsaufenthalte wurden stark nachgefragt. Viele der Interessierten suchten das Gespräch mit Studierenden, Absolvent:innen oder Lehrenden und gewannen Einblicke in den Studienalltag. Rund um das Bewerbungscenter der FH JOANNEUM beantwortete das Team der Studienberatung Fragen zur Bewerbung und zum Aufnahmeverfahren. Es gibt auch Neuerungen im Studienangebot: Der Bachelorstudiengang „Energie-, Mobilitäts- und Umweltmanagement” an der FH JOANNEUM Kapfenberg wird ab Herbst 2024 berufsermöglichend angeboten, der Studiengang „Nachhaltiges Lebensmittelmanagement” fokussiert sich zukünftig noch stärker auf nachhaltige Lebensmittelproduktion und „Architektur” wird neu auch als Bachelorstudiengang angeboten (bisher Master). Bei den Gesundheitsstudien wurden Anfänger:innen-Studienplätze aufgestockt und es gibt einen neuen Campus für den Bachelorstudiengang „Gesundheits- und Krankenpflege“ in Graz Eggenberg.