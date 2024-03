Freundlicher Sonne-​Wolken-Mix und bis zu 19 Grad

Wetter in Kärnten

Veröffentlicht am 16. März 2024, 21:38 / ©Daniel Schöffmann

Im Tagesverlauf ziehen am Sonntag zwar immer wieder ein paar Wolken durch Kärnten, es bleibt aber trocken und überwiegend auch recht sonnig. „Erst am Abend zieht es dann von Westen her zu“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Dazu erwarten uns Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad.