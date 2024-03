Am Sonntag überwiegt in der Steiermark der Sonnenschein

Veröffentlicht am 16. März 2024, 21:46 / ©Roberto Tauschmann

In den südlichen Landesteilen soll den ganzen Tag das sonnige Wetter überwiegen. „Vom Mariazellerland bis zum Wechsel weht teils noch kräftiger Nordwestwind“, so die Prognose. Es wird auch wieder etwas wärmer: Auf eine frostfreie Nacht sollen am Nachmittag milde 13 bis 18 Grad folgen.