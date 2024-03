Zwischen Sonne und Wolken: Dieses Wetter erwartet uns am Sonntag

„Speziell am nördlichen Alpenrand startet der Tag mit dichten Wolken, die bei einer Schneefallgrenze zwischen 1200 und 1500m Seehöhe mitunter noch ein paar Regentropfen oder Schneeflocken bringen. Davon abgesehen stellt sich neuerlich ein Wechselspiel aus Sonnenschein und dichteren Wolken ein“, so lautet die Wetterprognose der GeoSphere für Sonntag. In der Westhälfte sollen am Nachmittag die Wolken deutlich dichter werden, die Wahrscheinlichkeit für Regen steigt. „Der Wind kommt überwiegend aus Südwest bis Nordwest und weht vor allem im Osten mäßig, im Bergland auch lebhaft“, heißt es weiter. Die Temperaturen erreichen tagsüber zwischen 11 und 18 Grad. Am wärmsten wird es in der Südoststeiermark und in Kärnten.