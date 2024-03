Wanderer unterkühlt und erschöpft von der Rax gerettet

Veröffentlicht am 17. März 2024, 06:17 / ©BMI

Drei ungarische Staatsbürger – Zwei Frauen im Alter von 55 und 23 Jahren und ein Mann im Alter von 24 Jahren – wagten am Samstag im Bereich der Rax eine Bergtour, welche sie gegen Mittag starteten. Um 14.15 Uhr kam die Gruppe beim Karl-Ludwig-Haus an, jedoch verschlechterte sich das Wetter zunehmend durch aufkommenden Nebel und Wind.

Hubschrauber im Einsatz

Trotz des schlechten Wetters entschied die Gruppe weiter abzusteigen und wählten dabei eine falsche Abzweigung, welche in schroffes und abschüssiges Gelände mündete. Gegen 16 Uhr erging ein Notruf von der Gruppe aus und der Polizeihelikopter wurde avisiert. Aufgrund des schlechten Wetters, konnten allerdings keine Rettungsmaßnahmen unternommen werden.

Wanderer gerettet

Ein Alpinpolizist und 17 Mann der Bergrettung machten sich darauf auf, die drei Ungarn in Not zu bergen und stiegen in die Richtung der bereits unterkühlten und stark geschwächten Personen auf. Als der Voraustrupp, bestehend aus dem Alpinpolizisten und zwei Bergrettern, die drei Ungarn antrafen, wurden diese erstversorgt. Danach stieg die ganze Gruppe gemeinsam ab und die Ungarn wurden bis ins Tal von den Rettern begleitet. Alle Personen verblieben unverletzt.