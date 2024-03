Reizmittel-Attacke vor Grazer Club löste Polizeieinsatz aus

Veröffentlicht am 17. März 2024, 07:27 / ©Артем Константинов-stock.adobe.com

Aufgrund der Größe der Veranstaltung wurden gleich mehrere Streifen, sowie zwei Rettungswägen und ein Notarzt entsandt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein unbekannter Täter im Park vor dem Club, in der Nähe einer kleineren Menschenansammlung im Freien, ein reizauslösendes Mittel freigesetzt habe, mit welchem mehrere Personen in Berührung kamen. Zwei davon – eine 20-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann – wurden dadurch leicht verletzt. Diese Personen klagten über brennende Augen, Atemnot und starken Juckreiz. Beide Verletzten wurden mittels der Rettung in die Augenklinik-Graz überstellt.

Zweiter Einsatz: Frau regungslos vorgefunden

Kurz darauf musste die Polizei allerdings weitere zwei Rettungswägen avisieren, da vor Ort eine weibliche Person aufgrund übermäßigen Alkoholkonsum regungslos vorgefunden wurde. Eine weitere männliche Person war sichtlich verwirrt und äußerst stark alkoholisiert. Beide Personen wurden darauf mittels Rettung in die EBA LKH Graz eingeliefert. Momentan laufen die polizeilichen Ermittlungen gegen den unbekannten Täter