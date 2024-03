Ostern in Wolfsberg: Das erwartet euch

In diesem Jahr gibt es in der Wolfsberger Innenstadt wieder mehrere Schwerpunkte rund um Ostern. So findet am 22. und 23. März ein Ostermarkt am „KuKuMa“ am Hohen Platz und eine Osterausstellung und Osterverkaufsausstellung im Rathaus statt. Im Zuge dieser Osterschwerpunkte kann man sich über das Brauchtum im Lavanttal rund um Ostern erkundigen aber auch Ostergeschenke erwerben und Palmbesen binden. Mit einem bunten Rahmenprogramm mit Zaubershow, Musik usw. sollen die Tage vor Ostern verkürzt werden, wie die Stadtgemeinde in einer Presseaussendung erklärt.

Das erwartet euch

Der Ostermarkt findet dabei am 22. März (Freitag) von 9 bis 16 Uhr, am Samstag dann von 9 bis 13 Uhr statt. Die Osterausstellung im Rathaus ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zudem gibt es im Sitzungssaal des Rathauses eine Ausstellung mit dem Namen „die Kalendergeschichte“ von Gerd Buchbauer sowie die „Ausstellung Ostereier – vom Hühnerei bis zum Straußenei modelliert und handbemalt“ mit Acrylfarben von Renate und Dieter Terpetschnig.