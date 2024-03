Vieleinigkeit: Volksschüler sammelten Blumen für Kunstinstallation

Zu sehen ist sie bis 19. Mai in der Burgkapelle. Ein Dankeschön wurde bei der Vernissage auch der Klasse 3b der Volksschule Poggersdorf ausgerichtet. Sie hat nämlich Blumen für die Installation gesammelt und getrocknet.

Vieleinigkeit in Zeiten der Krisen

Für Landeshauptmann Peter Kaiser ist Karin Pliems Installation zur Vieleinigkeit ein wichtiger Beitrag „in einer Zeit, in der man Einigkeit herbeisehnt“. Er verwies auf die weltweit multiplen Krisen und Problemstellungen sowie auf die Kriege und Auseinandersetzungen. „Es ist wichtig, dass Künstlerinnen und Künstler Gefühle antizipieren und aufarbeiten. Karin Pliem regt mit ihren Arbeiten zum Nachdenken an, kann zu Optimismus und Zukunftsorientierung beitragen“, so der Landeshauptmann.

„Ihre Werke trafen mich wie ein Blitz“

Vorgestellt wurden die Künstlerin und ihr Werk von MMKK-Direktorin Christine Wetzlinger-Grundnig. Sie sagte, dass Pliem alle Kontinente der Erde besucht und Feldforschung zu Ländern, Völkern und Kulturen betrieben habe. „Ihre Werke trafen mich wie ein Blitz“, so die Direktorin über ihre erste Begegnung mit Pliems Kunst. Zu finden sei in den Werken immer etwas Vertrautes und Fremdes, etwas Heimisches und Exotisches. Auch in der Burgkapelle habe Pliem einen neue Kosmos erzeugt, in dem sie über den Menschen, die Erde und das Leben berichte.