Große Trauer: Bekannter Kärntner Jurist verstorben

Im Klagenfurter Landesgericht trauert man derzeit um den ehemaligen Präsidenten, Herbert Pflanzelt. Der bekannte Kärntner Jurist ist vor einigen Tagen, am 11. März, nur wenige Tage nach seinem 90. Geburtstag verstorben. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften und der Richteramtsprüfung hat er als Richter am Bezirksgericht Villach gearbeitet. Ab 1961 war der Villacher dort angestellt.

Von 1994 bis zum Ruhestand Präsident des Landesgerichts

Doch schon bald war klar, dass er für höheres berufen war. Also kam er 1970 als Richter ins Landesgericht Klagenfurt, ehe er 1987 Vizepräsident wurde. Im Jahr 1994 machte er dann den nächsten Schritt auf der Leiter und stand bis 1999 als Präsident dem Landesgericht vor – bis er in den Ruhestand versetzt wurde. Am kommenden Mittwoch, den 20. März, wird der Verstorbene in der Zeremonienhalle des Villacher Waldfriedhofs um 11 Uhr verabschiedet.