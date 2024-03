Schwerer Unfall: Auto stürzte über Böschung, dann brach ein Feuer aus

Am 16. März 2024, gegen 21 Uhr lenkte ein 36-jähriger Österreicher einen LKW („Pik-Up“) auf der Klobensteiner Straße von Kössen kommend in Richtung Schleching. Im Fahrzeug befanden sich noch weitere vier Österreicher im Alter von 18 bis 37 Jahren. Plötzlich kam der Lenker in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und anschließend links von der Straße ab. In weiterer Folge kollidierte das Fahrzeug auf der dortigen steilen Böschung mit mehreren Bäumen, bevor es nach rund 20 Metern auf der Beifahrerseite liegend zu Stillstand kam.

Benzinkanister entzündete sich

Alle Insassen konnten sich selbständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Unmittelbar nachdem die Insassen das Fahrzeug verlassen hatten stellten diese fest, dass aus einem auf der Ladefläche mitgeführten Kanister Benzin ausgetreten war und sich dieser entzündet hatte. Mit einem mitgeführten Feuerlöscher konnten die Männer den Brand selbst löschen und einen Notruf absetzen.

Zwei Insassen verletzt

Durch den Unfall wurden der 36-jährige Lenker und ein 19-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Die weiteren Insassen blieben unverletzt. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Bergung des Fahrzeuges gestaltete sich aufgrund der dichten Bewaldung und der steilen Böschung äußerst schwierig. Aufgrund dessen musste die Klobensteiner Straße für die Dauer von zwei Stunden für den gesamten Verkehr zur Gänze gesperrt werden. Im Einsatz standen: FFW Kössen, Bergrettung Kössen, RTW-Besatzungen Kössen und St. Johann, NEF und EL der Rettung Kitzbühel sowie eine Polizeistreife.