29 Strahlenschützer erhalten Leistungsabzeichen in Silber

„Das Ziel des Silber-Bewerbs ist es, den Teilnehmern nicht nur spezielle Kenntnisse zu vermitteln, die für das effiziente Management von Einsätzen bei Schadens- und Katastrophenfällen mit radioaktiven Stoffen unerlässlich sind, sondern sie auch darauf vorzubereiten, in solchen kritischen Situationen die Führung zu übernehmen“, erklärt Bewerbsleiter Thomas Brugger.

Anfänge der Strahlenschutzbewerbe

Toni Plank erinnert sich an die Anfänge der Erfolgsgeschichte Strahlenschutzbewerbe in Tirol. „Gemeinsam mit Siggi Hörschläger entstand 2003 bei einer internationalen Strahlenschutzübung in Rumänien die Idee, einen Bewerb in Tirol abzuhalten. Der erste Strahlenschutzbewerb fand im Frühjahr 2004 für die Innsbrucker Berufsfeuerwehr statt. Im Herbst folgte der erste STS-Lehrgang mit Strahlenschutzbewerb.“ Dies legte auch den Grundstein für die Zusammenarbeit zwischen Tirol und Vorarlberg. „Seit damals sind immer mehr Bewerter aus den eigenen Reihen dazugekommen und seit 2018 sind wir in Tirol in der Lage, den Bewerb auch mit Bewerbsleitung eigenständig durchzuführen.“

400 Teilnehmer mit Leistungsabzeichen

„Die gemeinsame Anstrengung und Kameradschaft aller Einsatzorganisationen haben es ermöglicht, dass wir heute stolz auf die Erfolge der Strahlenschutzbewerbe an der Landes-Feuerwehrschule Tirol zurückblicken können. In 20 Jahren haben über 400 Teilnehmer ein Leistungsabzeichen erreicht und damit ihr Wissen im Strahlenschutz bewiesen“, reflektierten Landes-Feuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter und Landes-Feuerwehrinspektor Ing. Rene Staudacher.