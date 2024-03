Kurzes Schnee-Comeback in Österreich: Wird es auch in Kärnten weiß?

Stabil und sonnig soll es in den kommenden Tagen jedenfalls in Österreich nicht zwingend bleiben, heißt es seitens der „GeoSphere Austria“. Dabei soll es am Montag und am Dienstag teils sogar bis auf 800 Meter herunterschneien. Das Schnee-Comeback ist jedoch nur von kurzer Zeit – mehr dazu hier.

So sieht das Wetter in Kärnten die kommenden Tage aus

Wie aber sieht es nun in Kärnten mit Schnee in der kommenden Woche aus? Am heutigen Sonntag bleibt es jedenfalls noch sonnig schön mit einigen wenigen harmlosen Wolken. Erst in der Nacht auf Montag zieht es dann zu, größtenteils dürfte es aber noch trocken bleiben. Zum Wochenstart erwarten uns in Kärnten dann „ein paar schwache Regenschauer“, wie es von der „GeoSphere Austria“ heißt. Auch am Dienstag sieht es leider nicht nach Schnee in Kärnten aus. „Abgesehen von einzelnen nachmittäglichen Schauern über den bergen bleibt es trocken“, so die Meteorologen.

Kein Wintereinbruch in Kärnten zu erwarten

Am Mittwoch und Donnerstag dürfte sich das Wetter dann wieder stabilisieren – die Kärntner erwarten dabei bis zu 18 Grad. Es wird für die Jahreszeit also wieder „etwas mild“, erklären die Wetterexperten. Auch Gerhard Hohenwarter von der „GeoSphere Austria“ hat gegenüber 5 Minuten gemeint, dass in den kommenden Tagen kein Wintereinbruch in Kärnten zu erwarten ist. Da mittlerweile schon Mitte März ist, wird es auch immer unwahrscheinlicher, dass noch eine Ladung Schnee kommen könnte.

Das ist die größte (Wetter-)Gefahr derzeit

Die größere Gefahr sieht Hohenwarter eher im Spätfrost. „Weil die Natur heuer ausgesprochen früh dran ist, haben wir Ende März schon Sorgen vor Spätfrost. Wenn da einmal von Norden kühlere Luft kommt – und das ist durchaus möglich – haben wir eben Spätfrostgefahr“.