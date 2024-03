Spannendes Auf und Ab: Klagenfurter Floorball-Damen verlieren knapp

Der Beginn des Spiels war zurückhaltend, wobei beide Teams Möglichkeiten hatten. Beide Teams waren nicht in der Lage war, den Gegner wirklich zu dominieren und ihn konsequent unter Druck zu setzen. Nach genau zwölf Minuten im ersten Spielabschnitt erzielte der KAC aus einer Standardsituation mit dem Tor von Lina Raab die 1:0 Führung. Drei Minuten später legte Katarina Dareb mit dem 2:0 nach.

KAC führt 3:1 zum Drittelende

Die Führung war nur von kurzer Dauer und auch drei Minuten später erzielte Pamela Schroll den Anschlusstreffer zum 2:1. Knapp vor Ende des ersten Drittels erzielte Patricia Achernig das 3:1 und stellte die Zwei-Tore-Führung wieder her. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Drittelpause.

Ausgleich vor Drittelende

Nach zehn Minuten im zweiten Drittel erzielte Romy Kroisleitner für HSI/Wikings den Anschlusstreffer. Knapp vor Drittelende schaffte Eva Fuhrmann den Ausgleichstreffer. Die KAC-Damen fanden in diesem Spielabschnitt nicht wirklich in die Partie und so ging es ausgeglichen in die nächste Unterbrechung.

KAC verliert 4:5

Nach einer Minute Spielzeit im letzten Drittel erzielte Marwa Abdel Hamid den

Führungstreffer für die Auswärtsmannschaft. Fünf Minuten später gelang Marie Bellina der erneute Ausgleich. Vera Gebert erzielte ca. sieben Minuten vor Ende das 4:5 für die

Spielgemeinschaft HSI / Wikings. Von diesem Rückstand konnten sich die KAC Damen

nicht mehr erholen.