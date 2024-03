Deshalb komponierte Melissa neue „Bergbauernbuam“-Strophe

So eine Show gab es noch nie! Am gestrigen Samstagabend wurde zum ersten Mal ein Moderator in seiner eigenen Show mit einer kompletten Show überrascht. Der Entertainer Florian Silbereisen glaubte nämlich zunächst, dass er DJ Ötzi zu dessen Jubiläum mit einer Show überraschen wird. In Wahrheit diente dieser aber nur als Lockvogel! Denn überrascht wurde Silbereisen selbst, dessen Samstagabendshowkarriere vor 20 Jahren begonnen hat. Klammheimlich sind dafür zahlreiche Stars, Freunde und Weggefährten Silbereisens nach Leipzig gekommen, darunter neben Howard Carpendale, Maite Kelly, Joko Winterscheidt und Matthias Reim, auch der Lesachtaler Schlagerstern Melissa Naschenweng!

Freude war groß

Lang brauchte Silbereisen nicht, um herauszufinden, wer sich hinter der Bühne verbirgt. Immerhin lautete die Ankündigung auch: „Sie teilt mit Florian Silbereisen eine gemeinsame Leidenschaft, sie steht auf Lederhosen [und] ihre Lieblingsfarbe ist pink.“ Silbereisen schmunzelte nur: „Das muss Melissa sein!“ Diese startete sogleich mit ihrem Hit „Kompliment“!

„Bergbauernbuam“ neu komponiert

Doch die eigentliche Überraschung folgte danach! Denn eigens zum Jubiläum hat Melissa eine Strophe ihres Ohrwurms „Bergbauernbuam“ umkomponiert. „Da Florian is bekånnt, in Stådt und Lånd. Steht mit seinem Ånzug gern sein Månn. Und wenn a Musi ånspielt, nimmt er sei Quetschn in die Hånd, weil so a bayrischer Bua hålt ånspielen kånn […]“, sang sie. Auch den Refrain dichtete sie kurzerhand um und machte aus den „Bergbauernbuam“, die „Harmonika-Buam“. Wer den Auftritt verpasst hat, kann ihn übrigens auf Melissas YouTube-Kanal nachsehen.

Hier seht ihr Melissas Auftritt in der Silbereisen-Show