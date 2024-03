Über 2.000 Euro weg: Einbrecher plündern Büro

Letzte Nacht ereignete sich ein aufregender Vorfall in den Büroräumlichkeiten einer Firma in Villach. Unbekannte Eindringlinge nutzten die Dunkelheit, um in das Gebäude einzudringen und ihr kriminelles Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Identität der Täter nicht bekannt

Die bislang unbekannten Täter schlichen sich in das Gebäude und fanden den Weg zu einer unversperrten Handkasse. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe von etwas mehr als 2.000 Euro.