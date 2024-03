Mit voller Wucht gerammt: Auto mit zwei Kleinkindern überschlug sich

Veröffentlicht am 17. März 2024, 14:00 / ©pixabay.com

Eine 33-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen war mit ihrem Auto heute Vormittag, Sonntag 17. März 2024 gegen 9.40 Uhr, gemeinsam mit ihren beiden Töchtern, 3 und 7 Jahre alt, auf der B129 von Prambachkirchen kommend Richtung Eferding unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach sein Fahrzeug auf dem Güterweg Sallmannsberg in der Gemeinde Prambachkirchen in Richtung Kreuzung mit der B129.

Mutter wurde verletzt

In seinem Wagen befand sich noch eine 22-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach. Laut eigenen Angaben fuhr der 21-Jährige zu schnell auf die Kreuzung zu und konnte somit einen Zusammenstoß mit dem Auto der 33-Jährigen nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich das Auto der 33-Jährigen und blieb neben der Fahrbahn am Dach liegen. Die Frau wurde nach der Erstversorgung mit leichten Verletzungen in das Klinikum Wels gebracht. Ihre beiden Töchter sowie der 21-Jährige und dessen Beifahrerin blieben unverletzt.