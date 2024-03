Quecksilber-Austritt: Feuerwehr rückte zum Einsatz aus

Veröffentlicht am 17. März 2024, 14:09 / ©FF Griffen

Einen erschreckenden Fund machte am Samstag eine Frau in der Ortschaft Wölfnitz im Bezirk Völkermarkt. Beim Aufräumen ihrer Abstellkammer bemerkte sie, dass Quecksilber* aus einem alten Thermometer ausgelaufen war. Sofort alarmierte sie die Freiwillige Feuerwehr Griffen. „Wir haben es dann unter Schutzausrüstung und Atemschutz fachgerecht aufgenommen und im Altstoffsammelzentrum entsorgt“, teilen die Florianis auf Nachfrage von 5 Minuten mit. In der Folge konnten sie wieder einrücken.